السفير أيدان قرمان أوغلو أكد للأناضول أن التنسيق جارٍ مع هيئة "آفاد" لإرسال فريق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية إلى فنزويلا..

سفير تركيا لدى فنزويلا: مواطنونا بخير ومستعدون لتقديم المساعدة لكاراكاس السفير أيدان قرمان أوغلو أكد للأناضول أن التنسيق جارٍ مع هيئة "آفاد" لإرسال فريق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية إلى فنزويلا..

إسطنبول / الأناضول

قال سفير تركيا لدى فنزويلا أيدان قرمان أوغلو، إن المواطنين الأتراك بخير، ولم ترد بعد أي معلومات عن تعرضهم لأضرار جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد بقوة 7.2 و7.5 درجات.

وأوضح قرمان أوغلو، في تصريح للأناضول الجمعة، أن الزلزالين أثرا على العاصمة كاراكاس وعدة ولايات، فيما كانت الأضرار الأكبر في ولاية لا غوايرا.

وأضاف أن السفارة تواصلت فور وقوع الزلزال مع المواطنين الأتراك، البالغ عددهم نحو 200 شخص، للتأكد من سلامتهم، مؤكدا استمرار التواصل معهم بشكل منتظم.

وأشار إلى أنه نقل تعازي تركيا ورسالة تضامنها إلى الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، وأبلغها استعداد أنقرة لتقديم المساعدة عند الحاجة.

وأكد السفير أن التنسيق جارٍ مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) لإرسال فريق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية إلى فنزويلا، معربا عن استعداد تركيا لرد الجميل بعد إرسال فنزويلا فريق إنقاذ ومساعدات إلى تركيا عقب زلزالي 6 فبراير/شباط 2023.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة التركية إرسال طاقم مكون من 6 أفراد من فريق الإنقاذ الطبي الوطني إلى فنزويلا إثر كارثة الزلزال المزدوج.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.