سفير إيران بأنقرة: المكسيك منحت تأشيرات دخول لمنتخب إيران لكرة القدم

أنقرة/ الأناضول

قال السفير الإيراني لدى أنقرة محمد حسن حبيب الله زاده، إن المكسيك أصدرت تأشيرات دخول للاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم، إضافة إلى الطاقمين الفني والإداري، المشاركين في مباريات كأس العالم 2026.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أفاد حبيب الله زاده في تصريحات الأربعاء، أن إجراءات التأشيرات الخاصة بجميع اللاعبين والطاقمين الفني والإداري أُنجزت بالتنسيق بين السفارتين الإيرانية والمكسيكية في أنقرة.

وأضاف أن السفارة المكسيكية لدى أنقرة قدمت جميع التسهيلات اللازمة وتم إصدار التأشيرات.

والاثنين، قال مهدي تاج، رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني، إن المنتخب الأول سيغادر تركيا إلى إسبانيا يوم السبت المقبل، وذلك قبل التوجه إلى مقر إقامته في المكسيك استعدادا لكأس العالم 2026، على الرغم من أنه لا يزال ينتظر الحصول على التأشيرات.

ويواصل المنتخب الإيراني استعداداته للمونديال حاليا بمدينة أنطاليا التركية، حيث فاز على غامبيا 3-1 في مباراة ودية يوم الجمعة، ثم سيلعب مباراة ودية أخرى ضد مالي يوم الخميس.

ووقع المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة بالمونديال، حيث سيلعب ضد نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس يومي 15 و21 يونيو، تليها مباراة ضد مصر في سياتل يوم 26 يونيو.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم 2026 بشكل مشترك في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

