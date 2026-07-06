سرقة مجوهرات بقيمة 4 ملايين يورو من متحف شمال شرقي فرنسا المتحف يضم نحو 650 قطعة تعود إلى صانع الزجاج والمجوهرات الفرنسي الشهير رينيه لاليك

أنقرة / الأناضول

تعرض متحف لاليك في إقليم با-ران شمال شرقي فرنسا لعملية سرقة طالت مجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو 4 ملايين يورو.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حادثة السرقة وقعت الأحد بين الساعة 05:00 و06:00 صباحًا في متحف لاليك بمدينة وينغن سور مودير.

وقام اللصوص بكسر الباب الرئيسي للمتحف و6 خزائن عرض زجاجية، حيث يضم المتحف نحو 650 قطعة تعود إلى صانع الزجاج والمجوهرات الفرنسي الشهير رينيه لاليك.

وقال رئيس بلدية وينغن سور مودير، كريستيان دورشنر، إن المجوهرات المسروقة تعد قطعًا فريدة من أعمال الفنان رينيه لاليك.

وأضاف دورشنر أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، وأن أنظمة الإنذار والحماية الأمنية كانت تعمل أثناء اقتحام المتحف.

تزايد سرقات المتاحف في فرنسا

وكان متحف كوناك-جيه في الدائرة الثالثة من باريس قد تعرض في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لعملية سرقة استهدفت معرضًا يضم مقتنيات من عصر التنوير، حيث سُرقت أعمال مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة تعود إلى المجموعة الملكية البريطانية ومجموعة روزاليند وآرثر غيلبرت.

وفي 16 سبتمبر/أيلول 2025، تعرض متحف التاريخ الطبيعي في باريس لسرقة نحو 6 كيلوغرامات من سبائك الذهب ذات القيمة التاريخية.

كما شهد متحف اللوفر الشهير في باريس، الذي يستقبل يوميًا آلاف الزوار ويضم نحو 35 ألف قطعة أثرية، عملية سطو كبيرة في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025، استهدفت معرض أبولو الذي يضم المجوهرات الملكية، حيث تمكن 4 لصوص من سرقة 8 قطع مجوهرات تاريخية خلال 7 دقائق فقط.

وفي 20 أكتوبر 2025، تعرض "متحف منزل التنوير" لدينيس ديدرو بإقليم أوت-مارن شمال شرقي فرنسا لعملية سرقة، أسفرت عن سرقة عملات ذهبية وفضية تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وتقدر قيمتها بحوالي 90 ألف يورو.