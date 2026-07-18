المظاهرة جاءت بدعوة من منظمات مجتمع مدني، وطالبت أيضا بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

ستوكهولم.. مظاهرة تندد باستمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة المظاهرة جاءت بدعوة من منظمات مجتمع مدني، وطالبت أيضا بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

ستوكهولم/ الأناضول

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرة احتجاجا على استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان.

وتجمع المحتجون في ميدان "أودنبلان" بدعوة من عدد من منظمات المجتمع المدني، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "مدنيون يُقتلون في غزة"، و"المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف"، و"أوقفوا العدوان على لبنان"، و"ضعوا حدا لنقص الغذاء"، و"لا نريد حربا".

صورة : Atila Altuntaş/AA

** "نهاية الحرب مازالت بعيدة"

وفي حديثه للأناضول، قال الناشط السويدي يواكيم أندرسون، إنه يشارك كل سبت في مظاهرات دعم فلسطين بستوكهولم، للفت الانتباه إلى الأوضاع في غزة وزيادة الوعي بها.

وأضاف أندرسون، أنه لا يرى مؤشرات على قرب انتهاء الهجمات الإسرائيلية.



وأردف: "آتي إلى هنا مرارا لنشر رسالة مفادها أن الحرب لم تنته في غزة، وأن نهايتها لا تزال بعيدة جدا.

كما انتقد الناشط السويدي سياسة بلاده تجاه الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، معربا عن أمله في أن تتغير سياسة ستوكهولم في هذا الخصوص.

واختتم بالقول: الناس أذكى مما يُعتقد، وأرى أنهم بدؤوا يدركون الحقائق بشأن ما يحدث في غزة، كما يحدث في كل مكان.

صورة : Atila Altuntaş/AA

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل 73 ألفا و269 فلسطينيا، وأصابت 173 ألفا و811 آخرين، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع، السبت.

كما خلفت الحرب دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، فيما تقدر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار.