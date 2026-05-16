ستوكهولم تحيي ذكرى النكبة بمسيرة حاشدة دعما لفلسطين

ستوكهولم/ الأناضول



شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مسيرة إحياء للذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية التي تعود إلى أحداث 15 مايو/ أيار 1948، حين أُعلن قيام إسرائيل على معظم أراضي فلسطين التاريخية، بعد مجازر وعمليات تهجير نفذتها العصابات الصهيونية.

وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة أودنبلان استجابة لدعوة أطلقتها العديد من منظمات المجتمع المدني، مطالبين بوقف فوري لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني في فلسطين".

وفي تصريح للأناضول، قال ممثل جمعية "التحالف اليهودي المناهض للصهيونية" جوناثان كي إن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بل بدأ قبل نحو 80 عاما.

وانتقد كي غياب الوعي التاريخي بشأن النكبة، قائلا: "من الفضيحة أن تُعامل النكبة وكأنها تاريخ مدفون تحت الأرض أو مخفي، وأن نُجبر جميعا على البحث عنها وتعلمها بأنفسنا عبر الإنترنت".

وأضاف "يجب أن تُدرّس هذه القضية ضمن المناهج الدراسية، تماما مثل الهولوكوست وسائر الأحداث التاريخية الكبرى".

وتابع "لم يعد بالإمكان إخفاء هذه الحقيقة أكثر، وآمل أن يدرك العالم أخيرا حجم المعاناة التي عاشها الشعب الفلسطيني على مدى عقود".



ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على تهجير 957 ألفا منهم من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في نحو 1300 قرية ومدينة عام 1948 بالتزامن مع قيام إسرائيل على أراضيهم، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتحل ذكرى النكبة هذا العام بينما تواصل إسرائيل منذ 2023 حرب إبادة في قطاع غزة، عبر قصف دموي وتقييد لإدخال المساعدات الإنسانية، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وبالتوازي، تشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تصعيدا متواصلا من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، يشمل اقتحامات يومية للمدن والبلدات، وعمليات اعتقال، وإغلاق طرق، إلى جانب اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، وتوسّع في النشاط الاستيطاني.

وفي تقرير حديث للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد القتلى منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة في أكتوبر 2023 حتى نهاية أبريل/ نيسان 2026، 73 ألفا و761 فلسطينيا، بينهم 72 ألفا و601 في قطاع غزة و1160 في الضفة الغربية.