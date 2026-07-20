قصر باكنغهام أعلن قبول الملك تشارلز الثالث استقالة ستارمر، تمهيدا لتكليف آندي برنهام بتشكيل الحكومة..

ستارمر يستقيل رسميا من رئاسة وزراء بريطانيا قصر باكنغهام أعلن قبول الملك تشارلز الثالث استقالة ستارمر، تمهيدا لتكليف آندي برنهام بتشكيل الحكومة..

لندن / الأناضول

قدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، استقالته رسميًا إلى الملك تشارلز الثالث، منهياً مهامه في رئاسة الحكومة.

وأفاد قصر باكنغهام في بيان بأن الملك تشارلز الثالث استقبل ستارمر صباح اليوم، قبل استقالته من منصبي رئيس الوزراء واللورد الأول للخزانة.

تصريحات صحفية

وقبل توجهه إلى لقاء الملك لتقديم استقالته، أدلى ستارمر بتصريحات أمام الصحفيين في شارع داونينغ، حيث استقبله أعضاء في حكومته ومؤيدوه بالتصفيق أمام مقر رئاسة الوزراء.

وأعلن ستارمر أنه سيستقيل رسميًا من منصب رئاسة الوزراء، مضيفًا بالقول: "مهمتي اكتملت".

وأشاد بفترة توليه للحكومة، معربًا عن إيمانه "بأن بريطانيا اليوم أقوى وأكثر عدلاً مما كانت عليه قبل عامين".

وأعرب عن تمنياته بالنجاح لآندي برنهام، الذي سيتولى المهمة خلفًا له، مؤكداً دعمه الكامل له.

وختم بالقول: "أغادر منصبي بضمير مرتاح، وأودعكم بابتسامة على وجهي، وأنا فخور جدًا بكل ما حققناه معًا".

ضغوط الاستقالة

وكان ستارمر تعرض لانتقادات واسعة بسبب أداء الاقتصاد، وتعيين بيتر ماندلسون، المرتبط اسمه بملفات رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، سفيرًا لدى واشنطن، إضافة إلى هزيمة حزب العمال في الانتخابات المحلية في مايو/ أيار الماضي.

وتصاعدت الضغوط المطالبة باستقالته بعد فوز رئيس بلدية مانشستر آندي برنهام بعضوية البرلمان في الانتخابات الفرعية في 18 يونيو/ حزيران الفائت.

وبعد 4 أيام من دخول برنهام البرلمان، أعلن ستارمر أن حزبه يريد خوض الانتخابات المقبلة بقيادة مختلفة، وقدم استقالته من رئاسة حزب العمال.

وقال حينها إنه سيواصل أداء مهامه رئيسًا للوزراء حتى انتخاب زعيم جديد، ووجه الحزب إلى بدء عملية الاختيار في 9 يوليو/ تموز الجاري.

وفي 17 يوليو، أعلن حزب العمال فوز برنهام، النائب عن دائرة ميكرفيلد، برئاسة الحزب بعد خوضه السباق مرشحًا وحيدًا.

ومن المقرر أن يستقبل الملك تشارلز الثالث برنهام في وقت لاحق، ويكلفه بتشكيل الحكومة.