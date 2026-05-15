سانشيز يدافع مجددا عن يامال ضد هجوم إسرائيل: تضامنه مع فلسطين مدعاة للفخر

مدريد/الأناضول

دافع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، مجددا، عن لاعب كرة القدم الإسباني الدولي من أصل مغربي الشاب لامين يامال، وبيّن أن تضامنه مع فلسطين مدعاة للفخر.

جاء ذلك بعد تعرض يامال لهجوم إسرائيلي حاد، لاسيما من قبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إثر تلويحه بالعلم الفلسطيني في شوارع مدينة برشلونة خلال احتفالات التتويج بلقب الدوري.

وقال سانشيز، مساء الخميس، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الذين يعتبرون رفع علم دولة تحريضا على الكراهية إما أنهم فقدوا رشدهم، أو أعماهم خزيهم".

وأضاف: "لم يفعل لامين سوى التعبير عن التضامن مع فلسطين الذي يشعر به ملايين الإسبان".

وختم بالتأكيد أن تصرف يامال هو "سبب إضافي للفخر به".

والثلاثاء، دافع سانشيز، عن يامال، قائلا خلال مؤتمر صحفي، إن موقف اللاعب ينسجم مع السياسة الرسمية لإسبانيا، مشيرا إلى أن بلاده اعترفت بدولة فلسطين، وأدانت الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية.

والأحد، لوّح يامال (18 عاما) بعلم فلسطين في موكب فريقه الذي جاب شوارع المدينة الكاتالونية على متن حافلة مكشوفة خلال احتفال فريقه بلقب الدوري الإسباني، ما أثار تفاعلا واسعا بين الجماهير وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

كما نشر اللاعب صورة له وهو يحمل علم فلسطين عبر منصة إنستغرام، ما جذب إشادات واسعة من متابعيه.

اللقطة التي انتشرت على نطاق واسع، أثارت ردود فعل متباينة، بينما حظيت بدعم شعبي واسع في إسبانيا وفلسطين.

وعلى خلفية تلك الخطوة، هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، الخميس، لاعب برشلونة، وحرّض عليه ناديه.

وادعى كاتس، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "لامين يامال، اختار التحريض ضد إسرائيل ونشر الكراهية" على حد زعمه، متوعدا: "لن أصمت أمام التحريض ضد إسرائيل واليهود".

وحاول التحريض ضد يامال قائلا: "أتوقع من ناد كبير ومحترم مثل نادي برشلونة أن يتبرأ من هذه الأمور، وأن يوضح بجلاء لا لبس فيه أنه لا مكان للتحريض على الإرهاب ودعمه"، وفقا لزعمه.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض قيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

وفي أنحاء العالم تصاعد التعاطف مع الشعب الفلسطيني والغضب من جرائم إسرائيل منذ أن بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت عامين.

وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومقابل الإشادات، أثار يامال، موجة تفاعل غاضبة داخل الأوساط الإسرائيلية عبَّر عنها مسؤولون وناشطون وصحفيون ومشجعو كرة قدم عبر منصات التواصل.

ويُعد يامال، من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، وسبق أن أعرب في أكثر من مناسبة عن دعمه لقضايا إنسانية.

وحقق ثلاثة ألقاب بالدوري الإسباني منذ انضمامه إلى الفريق الأول لبرشلونة في أبريل/ نيسان 2023، ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ النادي أن حقق هذا الإنجاز في هذه السن المبكرة.