رئيس الوزراء الإسباني شدد على أهمية التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، والتركيز على مسارات سياسية تفضي إلى السلام و"التعايش المشترك"..

سانشيز: لفلسطين حق الوجود مثل إسرائيل رئيس الوزراء الإسباني شدد على أهمية التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، والتركيز على مسارات سياسية تفضي إلى السلام و"التعايش المشترك"..

مدريد/ الأناضول

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن دولة فلسطين لها حق في الوجود، مثلها مثل إسرائيل.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الثلاثاء، في العاصمة مدريد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وشدد سانشيز على أهمية التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، والتركيز على مسارات سياسية تفضي إلى السلام و"التعايش المشترك".

وردا على سؤال حول وجود خطط لدى الحكومة الإسبانية و"الصحة العالمية" بشأن الوضع الصحي في فلسطين، في ظل التدهور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بغزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية، أعرب سانشيز عن رغبة بلاده في ضمان دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وأشار إلى أن إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين، وأدانت الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، إضافة إلى إدانة هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واعتبر سانشيز أن استمرار الحرب في غزة يزيد من حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل معا.

واختتم بالقول إن "المطلوب هو إنهاء الحرب وفتح أفق للسلام قائم على القانون الدولي"، مؤكدا أنه "كما أن لإسرائيل حق الوجود، فإن لفلسطين أيضا الحق نفسه".



وفي مايو/أيار 2024، اعترفت إسبانيا رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة أثارت غضب تل أبيب، قبل أن تتصاعد الأزمة في 2025 مع فرض مدريد حزمة إجراءات ضد إسرائيل، شملت حظر تصدير السلاح، ومنع مرور شحنات عسكرية عبر أراضيها، وقيودًا على التعامل مع المستوطنات، إضافة إلى استدعاء سفيرها من تل أبيب.



وعلى مدار عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل حرب إبادة جماعية خلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، فضلا عن معاناة إنسانية يفاقمها الحصار المشدد والتنصل الإسرائيلي من تنفيذ ما نص عليه اتفاق وقف النار الساري منذ أكتوبر 2025.

