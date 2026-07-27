رئيس الوزراء الإسباني نشر فيديو على "إنستغرام" شكر فيه الطفلة ليان القوقا ورفاقها على رسمهم صورته على أحد الجدران في غزة وسط الأنقاض..

سانشيز لأطفال غزة: المجتمع الإسباني بأكمله يحبكم ولن ينساكم رئيس الوزراء الإسباني نشر فيديو على "إنستغرام" شكر فيه الطفلة ليان القوقا ورفاقها على رسمهم صورته على أحد الجدران في غزة وسط الأنقاض..

إسطنبول / الأناضول

وجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، رسالة مصورة شكر فيها أطفالا من قطاع غزة رسموا صورته على أحد الجدران وسط الأنقاض، تعبيرا عن امتنانهم لإسبانيا.

وأعرب سانشيز، عبر مقطع مصور نشره على منصة "إنستغرام"، عن سعادته بقيام الطفلة ليان القوقا والشاب أُبي كريم وأصدقائهما برسم صورته وتوجيه رسالة شكر إلى الشعب الإسباني.

وأضاف قائلا: "أشكر ليان والفنانين على هذه اللفتة الجميلة، كما أشكر جميع الفلسطينيين الذين أظهروا محبتهم لإسبانيا. رغم كل هذا الألم، وجدتم وقتا لإرسال محبتكم إلينا".

وتابع: "أود أن أقول لليان، ولكل أطفال غزة وعائلاتهم، إن المجتمع الإسباني بأكمله يسمعكم، ويراكم، ويحبكم، ولن ينساكم".

وأعرب سانشيز عن أمله في أن يتمكن أطفال غزة قريبا من العودة إلى مدارسهم والرسم فيها دون خوف، وأن يعيشوا في سلام، مختتما رسالته بالقول: "تحية لكم جميعا من إسبانيا".

ولقي فيديو سانشيز تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ حصد ملايين المشاهدات خلال وقت قصير، فيما عبر آلاف المستخدمين في التعليقات عن شكرهم لسانشيز وللشعب الإسباني على دعمهم لغزة وفلسطين.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، استمرت عامين وأسفرت عن أكثر من 73 ألف قتيل ونحو 174 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل الإبادة عبر قصف يومي قتل 1203 فلسطينيين وأصاب 3 آلاف و900، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع في غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.