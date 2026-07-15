وزير الخارجية الإسرائيلي قال إنه اتفق خلال لقائه في واشنطن نظيره الكولومبي المعين عمر بولا إسكوبار على "خارطة طريق مفصلة لاستعادة كاملة وفورية للعلاقات بين البلدين" فور تنصيب الرئيس المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييا في 7 أغسطس المقبل

ساعر: كولومبيا ستفتتح سفارة بالقدس مع استئناف العلاقات مع إسرائيل وزير الخارجية الإسرائيلي قال إنه اتفق خلال لقائه في واشنطن نظيره الكولومبي المعين عمر بولا إسكوبار على "خارطة طريق مفصلة لاستعادة كاملة وفورية للعلاقات بين البلدين" فور تنصيب الرئيس المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييا في 7 أغسطس المقبل

القدس/ زين خليل/ الأناضول

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، اتفاقه مع نظيره الكولومبي المعين عمر بولا إسكوبار، على استئناف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين "بشكل كامل"، وافتتاح سفارة لكولومبيا في القدس.

جاء ذلك في تدوينة نشرها ساعر، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عقب لقاء جمعه بإسكوبار، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال ساعر، إن الجانبين رسما "خارطة طريق مفصلة لاستعادة كاملة وفورية للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين" فور تنصيب الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييا، في 7 أغسطس/ آب المقبل.

وأشار ساعر، إلى أن كولومبيا "ستفتح سفارة في القدس".



وتابع أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستقدم الدعم اللازم لهذه الخطوة.

ولم يحدد ساعر موعد افتتاح السفارة، لكنه قال إنه من المقرر أن يعين البلدان سفيرين جديدين في أغسطس المقبل، بعد سحب السفراء في يونيو/ حزيران 2024.

كما أوضح أنه جرى الاتفاق بين الوزيرين على إلغاء متبادل لمتطلبات التأشيرة بين البلدين.

وفي يونيو 2026، فاز المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا، المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الكولومبية، على أن يتولى مهامه رسميا في 7 أغسطس المقبل.

وكان الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو، أعلن في مايو/ أيار 2024 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجا على حرب الإبادة التي شنتها تل أبيب على قطاع غزة.

وقال بيترو، إن بلاده "لن تبقى مكتوفة الأيدي" إزاء ما يجري في غزة، معلنا إنهاء العلاقات مع إسرائيل بسبب سياساتها في القطاع.

ويأتي الإعلان عن استئناف العلاقات في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، والتي خلفت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 73 ألف قتيل، وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.