زيلينسكي يمنح فيدان وسام الاستحقاق الأوكراني

أنقرة/ الأناضول

منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية.

وأفاد بيان صادر عن السلطات الأوكرانية، بأنه بموجب قرار من رئيس أوكرانيا، مُنح وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية، تقديرا لإسهاماته الشخصية البارزة في تعزيز التعاون بين الدولتين وتطوير العلاقات الثنائية.

يشار أن وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية يمنح للمواطنين الأوكرانيين وممثلي الدول الأجنبية الذين قدموا خدمات استثنائية لأوكرانيا، في مجالات الإدارة العامة والخدمة المدنية، والدبلوماسية والعلاقات الدولية، والعلوم والتعليم، والثقافة والفنون، إضافة إلى الاقتصاد والصناعة.