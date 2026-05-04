زيلينسكي يعلن هدنة مؤقتة اعتبارا من 6 مايو ويدعو روسيا للالتزام

كييف/الأناضول

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن وقف مؤقت لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي في 6 مايو/أيار، مطالبا روسيا بالالتزام بهذا القرار.

وأوضح زيلينسكي في تدوينة على حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، أنه قيّم قرار روسيا إعلان هدنة في أوكرانيا يومي 8 و9 مايو/أيار، بمناسبة "يوم النصر" الذي يُحتفل فيه بهزيمة ألمانيا النازية من قبل الاتحاد السوفيتي السابق في الحرب العالمية الثانية.

وأشار زيلينسكي إلى أنه لم يتم حتى الآن توجيه أي دعوة رسمية إلى أوكرانيا بشأن تحقيق وقف إطلاق النار المؤقت، قائلًا: "نعتقد أن حياة الإنسان أكثر قيمة بشكل لا يُقارن بالاحتفال بأي ذكرى سنوية".

ولم يحدد زيلينسكي موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت الذي سيبدأ في 6 مايو، مؤكدا أن بلاده سترد في حال قيام روسيا بانتهاك الهدنة.

وقي وقت سابق الاثنين قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان هدنة في أوكرانيا يومي 8 و9 مايو/أيار الجاري، بمناسبة "يوم النصر".

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.