الرئيس الأوكراني قال إن الفرقاطة كانت تحمل صواريخ من طراز "كاليبر"، وتعرضت لأضرار جراء الهجوم..

زيلينسكي يعلن استهداف فرقاطة في ميناء بريمورسك الروسي الرئيس الأوكراني قال إن الفرقاطة كانت تحمل صواريخ من طراز "كاليبر"، وتعرضت لأضرار جراء الهجوم..

كييف/ الأناضول

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن قوات بلاده نفذت هجوما على فرقاطة في ميناء بريمورسك الروسي، المطل على بحر البلطيق.

وأوضح زيلينسكي في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجيش الأوكراني وقوات الأمن هاجموا البنية التحتية لميناء بريمورسك وفرقاطة "مشروع 22800 كاراكورت" في الميناء.

وأضاف أن الفرقاطة كانت تحمل صواريخ من طراز "كاليبر"، وأنها تعرضت لأضرار جراء الهجوم الأوكراني.

وتابع: "تعرضت الفرقاطة الصاروخية كاراكورت، وزورق دورية، وناقلة نفط تابعة لأسطول الظل للهجوم. كما لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية لتحميل النفط في الميناء".

وشدد الرئيس الأوكراني أن بلاده قررت "الرد المناسب" على روسيا على هجماتها ضد المناطق المدنية في أوكرانيا، وفق قوله.

ورأى أنه "بإمكان روسيا إنهاء هذه الحرب في أي لحظة. وإطالة أمد الحرب لن يؤدي إلا إلى زيادة عملياتنا الدفاعية".

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.