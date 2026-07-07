من المنتظر أن يعقد ترامب لقاء مع زيلينسكي على هامش القمة..

زيلينسكي يصل أنقرة للمشاركة في قمة "الناتو" من المنتظر أن يعقد ترامب لقاء مع زيلينسكي على هامش القمة..

أنقرة / الأناضول



وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في أعمال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وحطّت الطائرة التي تقل الرئيس الأوكراني في مطار "أسنبوغا" الدولي بأنقرة.

وكان في استقبال زيلينسكي والوفد المرافق له في أرض المطار، وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء مع زيلينسكي على هامش القمة.

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.