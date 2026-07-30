زيلينسكي يحذر من احتمال شن روسيا هجوما جويا مكثفا على أوكرانيا الليلة الرئيس الأوكراني دعا المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة إنذارات الغارات الجوية

كييف/ الأناضول

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، من احتمال كبير لشن الجيش الروسي هجوما جويا مكثفا على بلاده خلال هذه الليلة.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه بحث مع قائد القوات الجوية الأوكرانية أناتولي كريفونوجكا، آخر التطورات الميدانية في الحرب.

ودعا المواطنين الأوكرانيين إلى توخي الحذر ومتابعة التحذيرات من الغارات الجوية خلال الليلة.

وأضاف زيلينسكي: "أجرى الروس قبل عدة أيام استعدادات لشن هجوم مكثف، واحتمال تنفيذه هذه الليلة (الأربعاء/الخميس) مرتفع للغاية".​​​​​​​



وأظهرت مقاطع مصورة متداولة عبر حسابات أوكرانية على منصات التواصل الاجتماعي، استعداد سكان العاصمة كييف للبقاء في محطات مترو الأنفاق طلبا للأمان.

وتشن روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن مساعيها للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا "تدخلًا" في شؤونها الداخلية.