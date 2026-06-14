زيلينسكي يبحث مع ترامب هاتفيا مستجدات الحرب مع روسيا ويرتبان لعقد لقاء على هامش قمة السبع في فرنسا..

كييف/ الأناضول



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ركز بشكل أساسي على مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية وسبل إنهائها.

وأوضح زيلينسكي، في بيان نشره عبر حسابه على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، أنه هنأ ترامب بمناسبة عيد ميلاده، وبحث معه ملفات متعددة في مقدمتها تطورات الحرب الأوكرانية - الروسية المستمرة.

وأضاف: "تمنيت للرئيس ترامب التوفيق والنجاح، لاسيما في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه أطلع ترامب على آخر التطورات الميدانية في جبهات القتال، وتبادل معه الرؤى والمعلومات التي من شأنها المساهمة في تحقيق السلام.

وأكد زيلينسكي أنه اتفق مع ترامب على الاجتماع على هامش قمة مجموعة السبع المقبلة التي تستضيفها فرنسا، مضيفا: "اتفقنا على مناقشة المزيد من التفاصيل خلال لقائنا في قمة السبع؛ حيث نمتلك بعض الأفكار الجيدة التي يمكن أن تساعد في تقريب مجريات السلام وحماية الأرواح".

ومن المقرر أن تنطلق قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، الاثنين، وتستمر 3 أيام، وسط توقعات بأن تناقش على هامشها قضايا منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الحرب على إيران.

ومجموعة السبع، المعروفة اختصارا بـ"جي7"، تضم: الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان، وتبحث في قممها السنوية قضايا دولية بارزة، بينها الأمن الدولي والاقتصاد العالمي.

