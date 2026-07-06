الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن بلاده تحتاج إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي..

زيلينسكي: ننتظر أن تكون قمة الناتو بأنقرة مهمة لدعمنا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن بلاده تحتاج إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي..

كييف/ الأناضول



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنهم ينتظرون أن تكون قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة التركية أنقرة مهمة من حيث توفير الدعم لبلاده.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها زيلينسكي عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "نأمل ألا تمر قمة أقوى الدول الأوروبية الأطلسية في أنقرة بلا نتائج".

وتطرق زيلينسكي إلى أعمال البحث والإنقاذ الجارية عقب الهجمات الروسية على العاصمة كييف ومناطق أخرى.

وأوضح زيلينسكي أن حصيلة قتلى الهجمات الجوية التي شنها الجيش الروسي منذ الليلة الماضية على العاصمة وبلدة فيشنيف التابعة لمنطقة كييف، ارتفعت إلى 22 قتيلا، فيما تجاوز عدد الجرحى 90 شخصا.

وأضاف أن الجيش الروسي نفذ الهجمات باستخدام 68 صاروخا و351 طائرة مسيرة مسلحة، مؤكدا حاجة بلاده إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

ولفت زيلينسكي إلى أن كييف طلبت من الولايات المتحدة الترخيص اللازم لإنتاج صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت، قائلا: "هذه أكبر أولوية بالنسبة لنا".

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

وتحظى القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الناتو، المقرر عقدها في أنقرة، الثلاثاء والأربعاء، بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.

