زيلينسكي: نسعى لإجبار روسيا على السلام عبر ضربات بعيدة المدى الرئيس الأوكراني اتهم نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى إطالة أمد الحرب..

كييف/ الأناضول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تسعى إلى "إجبار" روسيا على السلام خلال فصل الخريف، عبر مواصلة الهجمات بعيدة المدى على أهداف داخل الأراضي الروسية، إلى جانب تشديد العقوبات المفروضة على موسكو.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، أمام دبلوماسيين مشاركين في مؤتمر سفراء أوكرانيا 2026، المنعقد في العاصمة كييف.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تواصل تنفيذ هجمات باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا، بالتوازي مع فرض عقوبات مختلفة على موسكو.

واتهم الرئيس الأوكراني نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى إطالة أمد الحرب، قائلاً: "إنه يستعد لتعبئة جديدة وشن هجمات جديدة. نحن نرى النوايا الحقيقية لروسيا، ونعمل على توحيد حلفائنا وممارسة الضغط على الطرف المعتدي".

وتشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن مساعيها للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده أوكرانيا "تدخلا" في شؤونها الداخلية.