زيلينسكي: مقتل 4 أشخاص في هجمات روسية على أوديسا وزابوريجيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوضح أن موسكو استخدمت خلال هجماتها الليلية 8 صواريخ و130 طائرة مسيرة مسلحة.

كييف/ الأناضول



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن 4 أشخاص قُتلوا في غارات جوية نفذها الجيش الروسي على مدينة أوديسا ومنطقة زابوريجيا، جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تدوينة لزيلينسكي الجمعة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الجيش الروسي شن خلال الليلة الماضية هجوما صاروخيا على مبنى سكني في أوديسا.

وافاد بأن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين، بينهم 3 أطفال.

كما أشار إلى مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في الهجوم الذي استهدف منطقة زابوريجيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن هجمات روسية على منطقتي تشيرنيهيف وخاركيف أسفرت كذلك عن إصابة 4 أشخاص.

وأشار زيلينسكي إلى أن موسكو استخدمت خلال هجماتها الليلية على أوكرانيا 8 صواريخ و130 طائرة مسيرة مسلحة.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.