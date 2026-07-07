جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده زيلينسكي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، الثلاثاء، على هامش أعمال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الحلف، التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة.

زيلينسكي: صواريخ "باتريوت" أولوية وسأبحثها مع ترامب بـ"قمة أنقرة" جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده زيلينسكي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، الثلاثاء، على هامش أعمال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الحلف، التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة.

أنقرة/ الأناضول

ـ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: نحتاج تأمين صواريخ "PAC-2" و"PAC-3" لحماية المدنيين.

ـ أمين عام الناتو مارك روته: أوكرانيا حققت نجاحات مهمة ضد البنية التحتية الروسية، وتعزيز دفاعاتها الجوية يتصدر أولويات الحلف.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن تأمين صواريخ PAC-2 وPAC-3 المستخدمة في منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" في أقرب وقت ممكن، يمثل أولوية قصوى لبلاده، معلنا أنه سيبحث هذا الملف خلال لقائه المرتقب، الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده زيلينسكي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، الثلاثاء، على هامش أعمال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الحلف، التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح زيلينسكي أن منتدى الناتو للصناعات الدفاعية يمثل فرصة مهمة لاستعراض قدرات وتقنيات الشركات الأوكرانية في هذا المجال، مشيرا إلى أن كييف تعمل على عدد من المبادرات الدفاعية الدولية بدعم من الحلف، ولا سيما في إطار آلية "قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن أنظمة الدفاع الجوي ضرورية لحماية المدنيين والعسكريين على حد سواء، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال.

وأضاف: "هناك حاجة إلى زيادة الضغط على روسيا، وإلى مزيد من أنظمة الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وإلى فرض عقوبات أشد على موسكو".

من جانبه، أشاد الأمين العام للناتو، مارك روته، بما وصفه بالنجاحات التي حققتها أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة في الهجمات التي استهدفت البنية التحتية الروسية في قطاعي الطاقة والدفاع.

وأشار روته إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لتحمل خسارة عشرات الآلاف من الجنود، لكنه أوضح أن تقدم القوات الروسية على الجبهة أصبح أبطأ، في مقابل تحقيق أوكرانيا نتائج أفضل على خطوط القتال.

وأكد أن تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وحماية مدنها وبنيتها التحتية الحيوية يأتيان في مقدمة أولويات التعاون بين الحلف وكييف.

وعقب المؤتمر الصحفي، عقد زيلينسكي وروته اجتماعا ثنائيا مغلقا لبحث ملفات الدعم المشترك.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.