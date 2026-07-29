الرئيس الأوكراني أكد على حاجة بلاده إلى هذه المنظومات "بأسرع وقت"..

زيلينسكي: ترامب وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج "باتريوت" الرئيس الأوكراني أكد على حاجة بلاده إلى هذه المنظومات "بأسرع وقت"..

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف ترخيصا لإنتاج منظومات الدفاع الجوي "باتريوت".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "فوكس نيوز" الأمريكية مع زيلينسكي، مساء الثلاثاء، تطرق خلالها إلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح زيلينسكي أن مسألة منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج منظومات "باتريوت" كانت من بين الملفات التي ناقشها مع ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف قائلا: "هذا أمر مهم لأننا بحاجة إلى المزيد من هذه المنظومات وبأسرع وقت".

وأشار إلى أنه أجرى أمس لقاء وصفه بالمثمر مع ترامب في البيت الأبيض، مبينا أن الرئيس الأمريكي وافق على منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج منظومات "باتريوت".

وكان ترامب أعلن خلال لقائه زيلينسكي على هامش قمة الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، أن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا حق إنتاج منظومات "باتريوت" لأوكرانيا.

وتابع: "سنمنحكم ترخيصا لإنتاج منظومات باتريوت وسنوضح لكم كيفية القيام بذلك".



وتشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

