الرئيس الأوكراني قال إن المصافي تقع على بعد نحو 1600 كيلومتر من حدود بلاده

زيلينسكي: استهدفنا 3 مصاف نفط وسفينة روسية الرئيس الأوكراني قال إن المصافي تقع على بعد نحو 1600 كيلومتر من حدود بلاده

كييف/ الأناضول

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، استهداف 3 مصافي نفط في روسيا وسفينة حاويات ترفع العلم الروسي تحمل اسم "يانينايا".

وقال زيلينسكي، في منشور له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن بلاده تواصل استهداف منشآت وسفن تدعم الجيش الروسي.

وأضاف أن قوات بلاده هاجمت أهدافا في البحر الأسود وبحر آزوف.

وتابع: "استُهدفت أيضا سفينة الحاويات الروسية يانينايا، الخاضعة للعقوبات، وتزيد حمولتها على 100 ألف طن".

وادعى زيلينسكي، أن السفينة غرقت "بفضل دقة إصابة قواتنا الدفاعية".

وقال إن جهاز الأمن الأوكراني استهدف أيضا 3 مصافي نفط في جمهورية باشكورتوستان التابعة للاتحاد الروسي.

وأشار زيلينسكي، إلى أن المسافة إلى المنشآت تبلغ نحو 1600 كيلومتر من حدود أوكرانيا.

وتشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن مساعيها للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده أوكرانيا "تدخلا" في شؤونها الداخلية.