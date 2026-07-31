زيلينسكي: استهدفنا مصفاة نفط ومحطة بحرية و3 مراكز لوجستية لروسيا

كييف / الأناضول



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن قوات بلاده شنت هجمات استهدفت مصفاة نفط في مقاطعة فولغوغراد، ومحطة بحرية في إقليم كراسنودار، إلى جانب 3 مراكز لوجستية في مناطق مختلفة داخل روسيا.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه الضربات تأتي "ردا عادلا" على الهجمات الروسية ضد أوكرانيا.

وأكد أن بلاده تواصل تنفيذ هجمات بعيدة ومتوسطة المدى تستهدف البنية التحتية التي تخدم العمليات العسكرية الروسية.

وأوضح أن الهجمات طالت 3 مراكز لوجستية في قازان عاصمة جمهورية تتارستان، ومدينة سارابول في جمهورية أودمورتيا، إضافة إلى مركز آخر في مقاطعة فولغوغراد.

وأضاف أن الهجوم استهدف أيضا مصفاة نفط تقع على بعد نحو 480 كيلومترا من خط الجبهة في فولغوغراد، إلى جانب محطة بحرية في إقليم كراسنودار تبعد قرابة 270 كيلومترا عن خطوط القتال.

وأشار زيلينسكي إلى أن القوات الأوكرانية نفذت كذلك ضربات ضد أهداف في بحر آزوف، مؤكدا أن بلاده ستواصل اتخاذ ما يلزم "لحماية الشعب وتحقيق السلام".

كما نشر مقاطع مصورة قال إنها توثق الهجمات التي نفذتها القوات الأوكرانية.

وتشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن مساعيها للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده أوكرانيا "تدخلا" في شؤونها الداخلية.