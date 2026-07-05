زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على اللقاء في أنقرة في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب

كييف/ الأناضول

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على اللقاء في العاصمة التركية أنقرة، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال زيلينسكي، في تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، هنأه فيه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

ووصف المحادثة الهاتفية بأنها "جيدة جدا".

وأعرب زيلينسكي، عن شكره للولايات المتحدة على دعمها لأوكرانيا.

وقال: "نولي أهمية بالغة لدعم الولايات المتحدة لنا في الدفاع عن استقلالنا".

وأضاف زيلينسكي، أنه ناقش مع ترامب آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن هناك "فرصة حقيقية لإنهاء الحرب"، وأن موقف الولايات المتحدة سيكون حاسمًا في هذا السياق.

كما لفت زيلينسكي، إلى أنه اتفق مع ترامب، على مواصلة النقاش بهذا الشأن بشكل مباشر خلال قمة الناتو، التي ستُعقد في أنقرة الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

