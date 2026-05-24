زيلينسكي: إصابة العشرات في هجوم روسي بأكثر من 90 صاروخًا و600 مسيّرة في رسالة مصورة نشرها الرئيس الأوكراني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي..

موسكو/الأناضول

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ما لا يقل عن 83 شخصاً أُصيبوا، بينهم قتلى، جراء هجوم جوي روسي مكثف استهدف عدة مناطق في البلاد.

وفي رسالة مصورة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي إن روسيا شنت هجوماً واسعاً خلال ليل السبت/الأحد باستخدام 90 صاروخاً ونحو 600 طائرة مسيّرة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استنكاره للهجمات الروسية التي طالت العاصمة كييف.

وأوضح أن نوافذ مبنى وزارة الخارجية، الذي شُيّد عام 1939، تحطمت جراء الانفجارات القريبة، قائلاً: "تعرّض مبنى وزارة الخارجية الأوكرانية لأضرار طفيفة نتيجة الانفجارات التي وقعت في محيطه".

وأشار إلى أن هذا هو أول هجوم يتعرض له المبنى منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الهجمات الليلية على العاصمة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 56 آخرين.

وأضاف أن الضربات تسببت أيضاً في أضرار بمبانٍ سكنية ومدارس وأسواق في عدة مناطق من المدينة.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضرباتها استهدفت منشآت عسكرية وقواعد جوية وصناعات دفاعية أوكرانية، مؤكدة أنها جاءت رداً على ما وصفته بـ"الهجمات الإرهابية" الأوكرانية.

وأشارت موسكو إلى استخدام صواريخ "أوريشنيك" الباليستية، و"إسكندر" الجوالة، و"كينجال" فرط الصوتية، و"تسيركون" المجنحة، إضافة إلى صواريخ كروز وطائرات مسيّرة هجومية.

وأوضح البيان أن الأهداف شملت منشآت عسكرية وصناعية وبنية تحتية عسكرية، ومراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني وأجهزة الاستخبارات.

وأكدت الوزارة أنه "لم يتم التخطيط أو تنفيذ أي ضربات ضد البنية التحتية المدنية".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فيما تشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلاً في شؤونها.