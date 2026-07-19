فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو الماضي..

زلزال فنزويلا.. حصيلة الضحايا ترتفع إلى 5 آلاف و119 قتيلا فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو الماضي..

بوغوتا/ الأناضول

ارتفع عدد القتلى في فنزويلا إلى 5 آلاف و119 شخصا، جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك وفق رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في تدوينة نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، بشأن آخر مستجدات الكارثة التي أصابت البلاد.

وأوضح رودريغيز أن عدد القتلى ارتفع بواقع 50 شخصا ليبلغ 5 آلاف و119، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا.

وكانت آخر حصيلة للزلزال أعلنتها السلطات الفنزويلية، مساء الجمعة، بلغت 5 آلاف و69 قتيلا.

وفي 24 يونيو الماضي ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.