وأكثر من 4300 مصاب، بحسب وزير الصحة الذي أعلن بدء إنشاء مستشفيات ميدانية لتخفيف الضغط على المرافق الصحية...

زلزال فنزويلا.. حصيلة الضحايا ترتفع إلى 235 قتيلا وأكثر من 4300 مصاب، بحسب وزير الصحة الذي أعلن بدء إنشاء مستشفيات ميدانية لتخفيف الضغط على المرافق الصحية...

بوغوتا/ الأناضول

أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 235 قتيلا، فيما تجاوز عدد المصابين 4300 شخص.

وقال ألفارادو في تصريحات صحفية، إن ولاية "لا غوايرا" كانت الأكثر تضررا من الكارثة.



وأكد توفر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع إعادة توجيه الشبكة اللوجستية بالكامل نحو لا غوايرا والعاصمة كاراكاس لإدارة تدفق المصابين.

ودعا المواطنين إلى عدم التوجه إلى المستشفيات إلا في الحالات الطارئة، لتخفيف الضغط على المرافق الصحية.

وأضاف أن السلطات بدأت إنشاء مستشفيات ميدانية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين.



وأشار إلى أن الهدف هو تخفيف العبء عن المستشفيات وتخصيص غرف العمليات ووحدات العناية المركزة للمصابين ذوي الحالات الحرجة.

كما وجّه ألفارادو نداء إلى جميع الكوادر الصحية، من أطباء وممرضين وطلبة طب، للالتحاق بأقرب مركز صحي للمساهمة في تقديم الرعاية للمصابين.

وبحسب قناة "VTV" الحكومية، زارت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو، ورئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، ولاية لا غوايرا.

وفي تصريحات على هامش الزيارة التفقدية، قال خورخي رودريغيز إن السلطات طلبت مساعدات دولية.

وأشار إلى أن أولى فرق البحث والإنقاذ القادمة من جمهورية الدومينيكان على وشك الوصول، على أن تلحق بها فرق من دول أخرى خلال الساعات المقبلة.

وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت أمس الخميس مصرع 188 شخصا، في آخر حصيلة للزلزال المزدوج.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.