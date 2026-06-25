فضلا عن إصابة 971 شخصا، وفق أحدث حصيلة أعلنتها الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز..

زلزال فنزويلا.. حصيلة الضحايا ترتفع إلى 164 قتيلا فضلا عن إصابة 971 شخصا، وفق أحدث حصيلة أعلنتها الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز..

كاراكاس/ الأناضول

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 164 قتيلا و971 جريحا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الخميس، أكدت فيه على استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وأعربت عن مخاوفها من احتمال ارتفاع عدد الوفيات.

وكانت حصيلة أولية سابقة قد أفادت بمقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 700، جراء الزلزال المزدوج.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.

