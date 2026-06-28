زلزال فنزويلا المزدوج.. سباق مع الزمن لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض السكان يواصلون البحث عن أقاربهم عبر حمل صورهم ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي..

كاراكاس / الأناضول



تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في مدينة لا غويرا الفنزويلية، الأكثر تضررا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، وسط ترقب آلاف العائلات لانتشال ذويهم من تحت الأنقاض.

ويواصل السكان البحث عن أقاربهم عبر حمل صورهم ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعليق إعلانات المفقودين، فيما يطالبون السلطات بتكثيف فرق الإنقاذ وتسريع عمليات البحث.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي وقع مساء الأربعاء، إلى 1430 قتيلا و3238 مصابا، بينما تتواصل الجهود للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

ومع استمرار الهزات الارتدادية، يقيم المتضررون في خيام أُقيمت بالحدائق العامة، أو في ملاعب وصالات رياضية ومرافق اجتماعية خصصتها السلطات لإيوائهم.

وأدت المساعدات الإنسانية القادمة من مختلف أنحاء البلاد ومن الخارج، إضافة لتدفق المتطوعين، إلى ازدحام شديد على الطريق السريع المؤدي إلى مدينة لا غويرا، رغم إغلاقه أمام غير المصرح لهم.

وفي حديث للأناضول، قالت المتضررة تشيسيكا كالديرون، إن 5 من أفراد أسرتها ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أوضحت تيريزا لوبيز أن شقيقها وأطفاله الخمسة عالقون أيضا، معربة عن أملها في الوصول إليهم.

من جانبها، أكدت رئيسة بلدية توماس لاندر دايانا باييث، في تصريح صحفي، أن فرق الإغاثة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية، مشددة على أن فنزويلا ستتجاوز هذه المحنة بروح التضامن والوحدة.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.