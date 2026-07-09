زلزال فنزويلا المزدوج.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 3811 شخصا

كاراكاس / الأناضول



ارتفع عدد الضحايا في فنزويلا إلى 3 آلاف و811 قتيلا جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، الخميس، في بيان بشأن آخر إحصائية.

وأوضح أن عدد القتلى ارتفع إلى 3 آلاف و811 قتيلا، فيما بقي عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا.

وكان رودريغيز أفاد الأربعاء، بوصول عدد القتلى إلى 3 آلاف و685 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740.

وفي 24 يونيو ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال تُقدّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

