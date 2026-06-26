مدير الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، سيرو أوغارتي: صدمة الزلزال المزدوج كشفت الحاجة إلى دعم إضافي كبير، بما في ذلك المواد الطبية

زلزال فنزويلا.. الصحة العالمية: أول 72 ساعة حاسمة لإنقاذ الأرواح مدير الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، سيرو أوغارتي: صدمة الزلزال المزدوج كشفت الحاجة إلى دعم إضافي كبير، بما في ذلك المواد الطبية

جنيف/ الأناضول

قال مدير الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، سيرو أوغارتي، إن الساعات الـ72 الأولى عقب الزلزال المزدوج في فنزويلا ذات أهمية حاسمة لإنقاذ الأرواح.

ولفت أوغارتي في مؤتمر صحفي بجنيف، الجمعة، إلى هشاشة النظام الصحي في فنزويلا واستمرار البلاد في مواجهة أزمة إنسانية منذ فترة طويلة.

وأضاف: "صدمة الزلزال المزدوج كشفت الحاجة إلى دعم إضافي كبير، بما في ذلك المواد الطبية".

وأشار إلى أنه مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ فإن أعداد القتلى والجرحى ستواصل الارتفاع.

وتابع: "الساعات الـ72 الأولى ذات أهمية حاسمة لإنقاذ الأرواح. الجهود تتركز على تقديم تدخل طبي في الوقت المناسب للمناطق المتضررة".

والجمعة، أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 235 قتيلا، فيما تجاوز عدد المصابين 4300 شخص.



ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.