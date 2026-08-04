زلزال فنزويلا.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 6125

بوغوتا/ الأناضول

أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 6 آلاف و125 قتيلا.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز في بيان، مساء الاثنين، إن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 579 شخصا مقارنة بالإحصائية السابقة في 25 يوليو الماضي، فيما استقر عدد المصابين عند 16 ألفا و740.

جدير بالذكر أن السلطات الفنزويلية لم تعلن حصيلة رسمية للمفقودين، إلا أن منصة مدنية تحمل اسم "مفقودو زلزال فنزويلا" أشارت إلى تسجيل 29 ألفا و500 مفقودا منذ وقوع الكارثة.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي وقوع زلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، يفصل بينهما 39 ثانية.

من جهته، قدَّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال بنحو 6.7 مليارات دولار.