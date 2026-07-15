بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو الماضي..

زلزال فنزويلا.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 4734 بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو الماضي..

بوغوتا/ الأناضول

ارتفع عدد القتلى في فنزويلا إلى 4 آلاف و734 جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك وفق رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الثلاثاء، بشأن آخر مستجدات الكارثة التي أصابت البلاد.

وأوضح رودريغيز أن عدد القتلى ارتفع إلى 4 آلاف و734، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا.

وكانت آخر حصيلة للزلزال أعلنتها السلطات الفنزويلية، مساء الاثنين، بلغت 4 آلاف و561.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أعرب البرلمان الفنزويلي عن شكره للولايات المتحدة على ما وصفه بمواقف التضامن التي أبدتها عقب كارثة الزلزال.

ووجَّه البرلمان الشكر إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمها جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار وتقوية المؤسسات الديمقراطية في فنزويلا.

وفي 24 يونيو الماضي ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.