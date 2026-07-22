ارتفاع عدد الوفيات بمقدار 68 شخصا مقارنة بإحصائية الثلاثاء

زلزال فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 5346 قتيلا ارتفاع عدد الوفيات بمقدار 68 شخصا مقارنة بإحصائية الثلاثاء

بوغوتا / الأناضول

أعلنت السلطات الفنزويلية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 5 آلاف و346 قتيلا، والجرحى إلى 16 ألفا و740 مصابا.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 68 شخصا مقارنة بالإحصائية السابقة.

وأمس الثلاثاء، قال رودريغيز إن حصيلة قتلى الزلزال بلغت 5 آلاف و278، والمصابين إلى 16 ألفا و740.

** مصير آلاف المفقودين ما يزال مجهولا

ولم تعلن السلطات الفنزويلية حصيلة رسمية للمفقودين، إلا أن منصة مدنية تحمل اسم "مفقودو زلزال فنزويلا" أشارت إلى تسجيل 29 ألفا و500 شخص منذ وقوع الكارثة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة الفنزويلية طلبت من المتطوعين تقديم عينات من الحمض النووي DNA للمساعدة في التعرف على هويات الضحايا.

وسبق أن أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي في 24 يونيو/ حزيران الماضي وقوع زلزالين بقوة 7.2 و7.5 درجات، يفصل بينهما 39 ثانية.

من جهته، قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال بنحو 6.7 مليارات دولار.