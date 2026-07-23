زلزال فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 5 آلاف و398 قتيلا ارتفاع عدد الوفيات بمقدار 52 شخصا مقارنة بإحصائية الأربعاء..

وغوتا/ الأناضول

أعلنت السلطات الفنزويلية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد الشهر الماضي إلى 5 آلاف و398 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 16 ألفا و740 مصابا.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 52 شخصا مقارنة بالإحصائية السابقة.

وأشار إلى أن أكثر من 60 ألف شخص، بينهم 30 ألف متطوع، يعملون في المناطق المتضررة من الزلزال، وأن توزيع المساعدات الإنسانية والمياه النظيفة على الضحايا مستمر دون انقطاع.

وأمس الأربعاء، قال رودريغيز إن حصيلة قتلى الزلزال بلغت 5 آلاف و346، فضلا عن إصابة 16 ألفا و740.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي وقوع زلزالين في فنزويلا بقوة 7.2 و7.5 درجات، يفصل بينهما 39 ثانية.

من جهته، قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال المزدوج بنحو 6.7 مليارات دولار.