زلزال مزدوج ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي، بقوة 7.2 درجات و7.5 درجات

زلزال فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3899 قتيلا زلزال مزدوج ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي، بقوة 7.2 درجات و7.5 درجات

بوغوتا / الأناضول

ارتفع عدد الضحايا في فنزويلا إلى 3 آلاف و899 قتيلا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك وفق رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الخميس، بشأن آخر مستجدات الكارثة التي أصابت البلاد.

وأوضح رودريغيز أن عدد الضحايا ارتفع إلى 3 آلاف و899 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا.

وأشار إلى أن السلطات الحكومية والمتطوعين أوصلوا مساعدات إنسانية إلى 86 ألفا و794 أسرة.

وكانت آخر حصيلة للزلزال أعلنتها السلطات الفنزويلية، مساء الأربعاء، بلغت 3 آلاف و811 قتيلا.

وفي 24 يونيو ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

