فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا..

زلزال فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3685 قتيلا فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا..

كاراكاس / الأناضول

ارتفع عدد الضحايا في فنزويلا إلى 3 آلاف و685 قتيلا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، الأربعاء، في بيان بشأن آخر إحصائية.

وأوضح رودريغيز أن عدد القتلى ارتفع إلى 3 آلاف و685 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا.

وفي 24 يونيو ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال تُقدّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.