الزلزال المزدوج ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي، بقوة 7.2 درجات و7.5 درجات..

زلزال فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3535 قتيلا الزلزال المزدوج ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي، بقوة 7.2 درجات و7.5 درجات..

كاراكاس / الأناضول



ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو/ حزيران الماضي إلى 3535 قتيلا.

جاء ذلك وفق رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الاثنين، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بالكارثة التي أصابت البلاد.

وأوضح رودريغيز أن عدد الضحايا ارتفع إلى 3535 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا.

وقال رودريغيز إن عدد مراكز الإيواء المؤقتة التي أُنشئت للمواطنين الذين فقدوا منازلهم ارتفع إلى 82 مركزا، مشيرا إلى إيصال 9 آلاف و603 أطنان من المواد الغذائية إلى المحتاجين.

وأضاف أن عدد المباني المتضررة بلغ 856 مبنى، فيما انهار 190 مبنى بشكل كامل.

وفي 24 يونيو ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال تُقدّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.