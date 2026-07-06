الزلزال المزدوج ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي، بقوة 7.2 درجات و7.5 درجات

زلزال فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3342 قتيلا الزلزال المزدوج ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي، بقوة 7.2 درجات و7.5 درجات

كاراكاس / الأناضول

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو/ حزيران الماضي إلى 3342 قتيلا، و16 ألفا و740 مصابا.

جاء ذلك وفق رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الأحد، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بالكارثة التي أصابت البلاد.

وأوضح رودريغيز أن عدد الضحايا ارتفع إلى 3342 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا.

وأضاف أنه تم حتى الآن إنقاذ 6462 شخصا من تحت الأنقاض، فيما فقد 17 ألفا و345 شخصا منازلهم.

وكانت آخر حصيلة للزلزال، أعلنتها السلطات الفنزويلية في 30 يونيو/ حزيران، وبلغت 2954 قتيلا و16 ألفا و592 شخصا.

وفي 24 يونيو ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزال تُقدّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.