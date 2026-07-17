عقب زلزال أول بلغت قوته 7.3 درجات، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية..

زلزال جديد بقوة 5.3 درجات يهز سواحل المكسيك عقب زلزال أول بلغت قوته 7.3 درجات، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية..

أنقرة/الأناضول

وقع زلزال ثانٍ بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل المكسيك على المحيط الهادئ، الجمعة، عقب زلزال أول بلغت قوته 7.3 درجات.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال الجديد الذي بلغت قوته 5.3 درجات، وقع على بعد 93 كيلومترا جنوب غرب منطقة "بويرتو ماديرو" في المكسيك.

وذكر المركز أن الزلزال الذي وقع قبالة سواحل المحيط الهادئ، حدث على عمق 10 كيلومترات.

وكان المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي قد أعلن في وقت سابق الجمعة، وقوع زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة سواحل المكسيك على المحيط الهادئ، وذلك على عمق 15.2 كيلومترًا.

ولم ترد تقارير فورية حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزالين.