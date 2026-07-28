زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب جنوب اليابان

أنقرة/ الأناضول

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات، الثلاثاء، جنوب اليابان قبالة سواحل ولاية كوماموتو، دون تسجيل خسائر بشرية على الفور.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، أن الزلزال وقع عند الساعة 16:27 بالتوقيت المحلي (ت.غ+9)، قبالة منطقتي أوكي وهيكاوا في ولاية كوماموتو.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الهزة شعر بها سكان مناطق ياتسوشيرو وأوتو وماشيكي في الولاية بشدة.



وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK"، بعدم ورود أنباء عن قتلى أو مصابين جراء الزلزال.

وحذرت من احتمال وصول أمواج تسونامي إلى ساحل بحر ياتسوشيرو المطل على كوماموتو.

