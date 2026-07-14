زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوب الفلبين

أنقرة/ الأناضول

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات مقاطعة سارانغاني جنوبي الفلبين، الثلاثاء، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال وقع على بعد 34 كيلومترا جنوب غربي سارانغاني، وعلى عمق 67.9 كيلومترا.



وأشارت إلى أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات تسونامي.

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتقع الفلبين ضمن منطقة "حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي حزام نشط زلزاليا وبركانيا يشهد وقوع هزات أرضية قوية بشكل متكرر.