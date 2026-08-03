زلزال اليابان.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 38 قتيلا

أنقرة/ الأناضول

ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 38 قتيلا جراء الزلزال الذي ضرب ولاية كوماموتو اليابانية الثلاثاء الماضي.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، الاثنين، عن مسؤول في حكومة الولاية قوله إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 38 قتيلا.

وذكرت الهيئة أن حالة 13 مصابا انتُشلوا من تحت الأنقاض ما زالت حرجة، فيما تسبب الزلزال في تضرر نحو 4600 مبنى، شملت منازل ومنشآت تجارية في أنحاء الولاية.

والجمعة، أعلنت السلطات مصرع 36 شخصا نتيجة الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.1 درجات.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أفادت بأن الزلزال وقع في منطقتي أوكي وهيكاوا بولاية كوماموتو، على عمق 10 كيلومترات، ما تسبب في أضرار واسعة شملت اندلاع حرائق وانهيار طرق وجسور.

وتعد اليابان من أكثر الدول عرضة للزلازل، نظرا إلى وقوعها على ما يُسمى "حزام النار" في المحيط الهادئ، الذي يضم عددا كبيرا من البراكين والخنادق المحيطية.