زعيما قبرص يلتقيان تحت رعاية أممية في مقر إقامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالمنطقة العازلة

أنقرة / الأناضول

التقى رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان، نظيره في قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس بالمنطقة العازلة بالجزيرة.

وأفاد مراسل الأناضول الجمعة، أن اللقاء بين أرهورمان وخريستودوليدس جرى في مقر إقامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة خاسيم دياغني واستمر قرابة ساعتين.

وفي تصريح عقب الاجتماع، أكد أرهورمان أهمية القضايا التي من شأنها تيسير الحياة اليومية لكلا المجتمعين في الجزيرة وتعزيز التواصل بينهما.

وأضاف أن من أهم هذه القضايا هو إنشاء نقاط عبور جديدة، إلى جانب تشكيل مجلس استشاري لضمان مشاركة المجتمع المدني في القضايا المدنية.

وذكر أن الاجتماع كان مفيدا ومثمرا للغاية وجرى في جو إيجابي.

بدورها، قالت الأمم المتحدة في بيان، إن الزعيمين تبادلا وجهات النظر بشأن قضايا جوهرية وخريطة طريق المستقبل.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجددا في المستقبل القريب.

من جانبه، أعرب خريستودوليدس عن ارتياحه لتزايد اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقضية قبرص.

وأكد أن جهود الأمين العام للأمم المتحدة تتركز على قضايا جوهرية من شأنها أن تفضي إلى استئناف المفاوضات.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر موسع بشأن قضية قبرص خلال الصيف المقبل.

وتشهد قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/ تموز 2017 لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.