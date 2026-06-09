- الولايات المتحدة تصدرت القائمة بواقع 69.2 مليار دولار تلتها الصين وبريطانيا - جاء ذلك بحسب تقرير للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "إيكان"

زاد 19 بالمئة.. 118 مليار دولار إنفاق الدول على الأسلحة النووية بالعام 2025 - الولايات المتحدة تصدرت القائمة بواقع 69.2 مليار دولار تلتها الصين وبريطانيا - جاء ذلك بحسب تقرير للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "إيكان"

جنيف / الأناضول

أفادت حملة دولية بأن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ نحو 118.8 مليار دولار خلال العام 2025، مسجلا زيادة قياسية تقارب 19 بالمئة مقارنة بالعام الأسبق.

جاء ذلك في تقرير نشرته الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "إيكان" الاثنين، استعرض حجم إنفاق الدول التسع المالكة لأسلحة نووية خلال العام الماضي.



وأوضح التقرير أن الدول التسع أنفقت بالعام 2025 ما مجموعه 118.8 مليار دولار، أي ما يعادل 3768 دولارا في الثانية الواحدة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله.

وأشار إلى أن إجمالي إنفاق الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية ارتفع بمقدار 16.8 مليار دولار مقارنة بالعام 2024، ما يمثل زيادة بنحو 19 بالمئة.

وأضاف أن القطاع الخاص حقق خلال العام أرباحا لا تقل عن 38 مليار دولار من عقود مرتبطة بالأسلحة النووية.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إنفاقا بواقع 69.2 مليار دولار، وهو رقم يفوق مجموع إنفاق بقية الدول النووية مجتمعة، كما سجلت أكبر زيادة سنوية بقيمة 12.4 مليار دولار.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية بإنفاق بلغ 13.5 مليار دولار، فيما احتلت بريطانيا المرتبة الثالثة بإنفاق قدره 12.6 مليار دولار متجاوزة روسيا التي بلغت نفقاتها 9.5 مليارات دولار.

كما أنفقت فرنسا 7.7 مليارات دولار، والهند 2.8 مليار دولار، وباكستان 1.5 مليار دولار، وإسرائيل 1.2 مليار دولار، بينما بلغت نفقات كوريا الشمالية 656 مليون دولار.

وأكد التقرير أن الدول النووية التسع أنفقت خلال السنوات الخمس الأخيرة ما مجموعه 471 مليار دولار على ترساناتها النووية.

ولفت إلى أن قيمة الإنفاق النووي خلال أسبوع كافية لتوفير لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لأكثر من 12 مليار شخص، في حين يمكن لإنفاق سنة واحدة توفير الطاقة الشمسية لأكثر من 6 ملايين منزل.

وأشار إلى أن الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة وحدها على الأسلحة النووية بالعام 2025 كانت كافية لتغطية ميزانية الأمم المتحدة السنوية كاملة 19 مرة.

يذكر أن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية هي تحالف يركز على حشد المجتمع المدني حول العالم لدعم حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها، وتتكون الحملة من منظمات شريكة، ومجموعة توجيهية دولية، وفريق عمل دولي، وفقا للموقع الرسمي للحملة.