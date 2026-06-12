وفق وزير الدفاع الإيطالي عقب مشاركته في اجتماع مجموعة "إي 5" التي تضم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا

روما: قمة الناتو في أنقرة فرصة لتقاسم الأعباء بعدالة بين الحلفاء وفق وزير الدفاع الإيطالي عقب مشاركته في اجتماع مجموعة "إي 5" التي تضم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا

روما/ الأناضول

قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، الجمعة، إن قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة الشهر المقبل، ستشكل فرصة مهمة لتعزيز تقاسم الأعباء بصورة أكثر عدالة بين الدول الحليفة.

جاء ذلك في منشور له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عقب مشاركته في اجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي، لوزراء دفاع دول مجموعة "إي 5" التي تضم: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا.

وقال كروسيتو: "شكّل اجتماع مجموعة الدفاع إي 5، الذي شاركتُ فيه اليوم (الجمعة) فرصة مهمة لتعزيز رؤيتنا المشتركة نحو ناتو أقوى وأوروبا أقوى، ولدعم الدفاع الجماعي والأمن الأوروبي الأطلسي".

وأضاف: "في إطار العلاقات عبر الأطلسي، كان من المهم مناقشة استراتيجية مشتركة لتعزيز مساهمة أوروبا داخل الحلف".



وشدد كروسيتو، على أن العالم يزداد تعقيدا، وأن "روسيا لا تزال تمثل التهديد الأكثر خطورة واستمرارا للأمن الأوروبي الأطلسي، ولذلك نواصل تعزيز قدراتنا الدفاعية ودورنا داخل حلف الناتو".

وتابع: "ستكون قمة أنقرة المقبلة فرصة مهمة لتشجيع توزيع أكثر عدالة للأعباء بين الحلفاء، وفي الوقت نفسه لمواصلة جهودنا المشتركة الرامية إلى تعزيز التنسيق والدعم المقدمين لأوكرانيا من أجل الدفاع عن أمننا الجماعي".

وتستضيف أنقرة في 7 و8 يوليو/ تموز المقبل، قمة زعماء دول الناتو.

