روما.. انطلاق جلسات اليوم الثالث من مفاوضات لبنان وإسرائيل تبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

انطلق، الخميس في إيطاليا اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، برعاية أمريكية وبمشاركة وفدين من الجانبين، لاستكمال بحث ملفات مرتبطة بتنفيذ "اتفاق الإطار".

وأفاد مصدر رسمي لبناني للأناضول ببدء جلسات المفاوضات بالعاصمة روما، لبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.

وانطلقت المفاوضات الثلاثاء، وهي الجولة الثانية التي تستضيفها روما، بعد عقد خمس جولات سابقة في واشنطن، ضمن مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة.



والأربعاء، قال مصدر رسمي لبناني للأناضول إن أجواء اليوم الثاني من الجولة السابعة للمفاوضات "كانت أفضل بمراحل من اليوم الأول".

وأشار المصدر إلى أن الجانب الأمريكي نقل أجواء إيجابية، فيما لا يزال لبنان ينتظر جوابا من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن تجديد وقف إطلاق النار ووقف الخروقات.

وأوضح أن اليوم الثاني من المفاوضات شهد ثلاثة اجتماعات متوازية ومنفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية، لافتا إلى أن البحث في الملفات الثلاثة اتسم بعمق أكبر مقارنة باليوم الأول.

ورغم استمرار المفاوضات في يومها الثالث، واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته، الخميس، وصعّد هجماته على قضاء صور جنوبي لبنان، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي وقعت بيروت وتل أبيب "صيغة إطار" برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية.



وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و333 شخصا وإصابة 12 ألفا و250 آخرين.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال هجماتها الأخيرة مسافة تزيد على 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.