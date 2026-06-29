وفق بيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع في رومانيا الذي اجتمع لبحث التحضيرات المتعلقة بقمة الناتو في أنقرة..

رومانيا: قمة الناتو بأنقرة فرصة لبحث أمن البحر الأسود وتداعيات حرب أوكرانيا وفق بيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع في رومانيا الذي اجتمع لبحث التحضيرات المتعلقة بقمة الناتو في أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

أكدت رومانيا أن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل تكتسب أهمية كبيرة من جوانب عدة، لا سيما فيما يتعلق بالوضع في منطقة البحر الأسود.

وعقد المجلس الأعلى للدفاع في رومانيا، الاثنين، اجتماعاً برئاسة الرئيس نيكوشور دان لبحث التحضيرات المتعلقة بقمة الناتو التي تستضيفها أنقرة.

وعقب الاجتماع، أصدر المجلس بياناً جاء فيه أن رومانيا تنظر إلى قمة أنقرة على أنها فرصة مهمة لعرض الوضع المعقد في منطقة البحر الأسود، وإطلاع الحلفاء على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على البلاد.

وأضاف البيان أن رومانيا تعتزم طرح حوادث الطائرات المسيّرة التي شهدتها أراضيها خلال الفترة الأخيرة على جدول أعمال القمة، مؤكداً أن الاجتماع يمثل أيضاً محطة مهمة لتعزيز مكانة البلاد داخل حلف الناتو.

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لفريق عمل مكافحة الألغام في البحر الأسود، الذي أُنشئ بالتعاون بين تركيا وبلغاريا ورومانيا، لافتاً إلى أن رومانيا ستواصل المشاركة في عدد من المهام المختلفة خلال عام 2027.

يُشار إلى أن فرقة عمل مكافحة الألغام في البحر الأسود تم تشكيلها بقيادة تركيا وبمشاركة رومانيا وبلغاريا في 11 يناير/كانون الثاني 2024، بهدف التصدي لخطر الألغام العائمة في البحر الأسود خلال الحرب الروسية الأوكرانية.