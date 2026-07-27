رومانيا تستدعي السفير الروسي بعد إسقاط مسيرات اخترقت مجالها الجوي الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الروماني جرت بين 24 و26 يوليو..

أنقرة/ الأناضول

استدعت وزارة الخارجية الرومانية السفير الروسي لدى بوخارست فلاديمير ليباييف، على خلفية اختراق طائرات مسيّرة المجال الجوي الروماني ثلاث مرات متتالية.



وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، إن السفير الروسي استُدعي إلى مقر الخارجية "للاحتجاج على الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الروماني بين 24 و26 يوليو/تموز".



وأضاف البيان أن السلطات الرومانية أسقطت 3 طائرات مسيّرة اخترقت مجالها الجوي، مشيراً إلى أنه تم عرض حطام إحدى المسيّرات التي دُمرت على الأراضي الرومانية على السفير الروسي.

وأوضح البيان أن تحقيقات النيابة العامة الرومانية أكدت أن حطام المسيّرة يعود إلى طائرة روسية الصنع.



وأكدت الخارجية الرومانية أن الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الروماني من جانب روسيا "غير مقبولة"، وشددت على أن المجال الجوي لرومانيا يُعد أيضا جزءا من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.



كما أبلغت الخارجية السفير الروسي بقرار إعلان أحد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية لدى بوخارست "شخصا غير مرغوب فيه".



وكانت مقاتلات من طراز "إف-16" قد أسقطت خلال الأيام الثلاثة الماضية 3 طائرات مسيّرة اخترقت المجال الجوي الروماني.

