رومانيا أول دولة بالناتو تتسلم منظومة "إدارة القتال الشبكي" التركية

أنقرة/ الأناضول

-شركة هافلسان تسلّم رومانيا نظام القيادة والسيطرة الوطني مدمجاً بكورفيت "CAm.ROMAN"

-النظام يدخل ترسانة أسلحة الجيش الروماني العضو في الناتو .

-يُنتظر أن يحظى نظام "ADVENT" باهتمام خلال الفعاليات المقامة على هامش قمة أنقرة المقررة يومي 7 و8 يوليو

حققت الصناعات الدفاعية التركية إنجازا جديدا في مجال المنصات البحرية، عبر تصدير منظومة إدارة القتال الشبكي "ADVENT" الخاصة بالقيادة والسيطرة إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) للمرة الأولى، وذلك من خلال شركة هافلسان التركية.

وجاء هذا الإنجاز في إطار عقد تصدير كورفيت "CAm.ROMAN" إلى رومانيا، حيث جرى تسليم النسخة المعدلة من المنظومة بما يتوافق مع المتطلبات العملياتية للقوات البحرية الرومانية، لتصبح رومانيا أول دولة عضو في الناتو تعتمد النظام ضمن ترسانتها العسكرية.

وسبق أن صدّرت تركيا منظومة "ADVENT" إلى كل من باكستان، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وقطر، وسلطنة عُمان، ونيجيريا، وماليزيا، وتشيلي.

بنية معيارية وقدرات عملياتية متكاملة

وطُوّرت منظومة "ADVENT" بالتعاون مع قيادة القوات البحرية التركية، وفق مفهوم يركز على إدارة القوة العسكرية كمنظومة متكاملة تربط عددا من المنصات ضمن صورة عملياتية مشتركة، بدلا من الاكتفاء بإدارة سفينة واحدة، كما تتيح بنيتها المعيارية تطوير حلول قابلة للتكيف مع احتياجات العملاء المختلفة.

ويغطي النظام، الذي يستند إلى بنية برمجية تضم ملايين أسطر الشيفرة البرمجية التي طورها مهندسون أتراك، مختلف العمليات التشغيلية، بما في ذلك اكتشاف الأهداف، وتقييم التهديدات، ودعم اتخاذ القرار، والتحكم بالمستشعرات، وإدارة الأسلحة، بما يوفر وعيا ميدانيا عاليا وكفاءة عملياتية متقدمة.

كما يتيح "ADVENT" التشغيل البيني مع القوات الحليفة عبر بروتوكولات متعددة، ويتوافق مع طيف واسع من المنصات، بدءا من الزوارق الصغيرة والسفن القتالية الكبيرة، وصولا إلى مراكز القيادة البرية والأنظمة غير المأهولة.

توسع النطاق وأنظمة وطنية مرافقة

ودخلت المنظومة الخدمة لأول مرة عام 2019 على متن كورفيت "تي جي غي قينالي أدا"، قبل أن تُدمج لاحقا في عدد من المنصات البحرية، بينها سفينة الاستخبارات "تي جي غي أفق"، وسفينة الإنزال الهجومية "تي جي غي أناضولو"، إضافة إلى كورفيت "CAm.ROMAN" الرومانية.

كما توسعت قدرات المنظومة عبر نظام إدارة المهام "ADVENT ROTA" المخصص للمركبات غير المأهولة، بالتوازي مع مواصلة تطوير نسخة "ADVENT AI" المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال الكورفيت المصدّرة إلى رومانيا، فتحت شركة هافلسان الباب أمام تصدير أنظمة دفاعية وطنية تركية أخرى، من بينها نظام الحرب الإلكترونية "YELKOVAN"، المطور بالتعاون مع مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك)، إلى جانب نظام الأسلحة الآلي المثبت "TARGAN" عيار 12.7 ملم.

ومن المتوقع أن تحظى منظومة "ADVENT" باهتمام واسع خلال الاجتماعات والفعاليات التي ستقام على هامش قمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، حيث ستُعرض قدرات الصناعات الدفاعية التركية أمام المشاركين، وسط توقعات بأن يمهد نجاح تصديرها إلى رومانيا الطريق أمام صفقات مماثلة مع دول أخرى في حلف الناتو.